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ФАН публикует видео с места крупного пожара на складе в Подмосковье

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 22:26
Происшествия
ФАН публикует видео с места крупного пожара на складе в Подмосковье
Агентство городских новостей Москва

Москва, 6 февраля. Федеральное агентство новостей публикует видео с места пожара площадью более 2,2 тысячи квадратных метров в Подмосковье.

Согласно ролику, большая часть склада охвачена огнем. На месте работают пожарные, которые тушат пламя.

Ранее источник ФАН в экстренных службах сообщил, что площадь возгорания составляет 2250 квадратных метров. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. На месте инцидента развернули оперативный штаб пожаротушения. Существует риск распространения огня на соседнее здание, сообщили в МЧС.

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