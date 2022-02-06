ФАН публикует видео с места крупного пожара на складе в Подмосковье

Москва, 6 февраля. Федеральное агентство новостей публикует видео с места пожара площадью более 2,2 тысячи квадратных метров в Подмосковье.

Согласно ролику, большая часть склада охвачена огнем. На месте работают пожарные, которые тушат пламя.

Ранее источник ФАН в экстренных службах сообщил, что площадь возгорания составляет 2250 квадратных метров. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. На месте инцидента развернули оперативный штаб пожаротушения. Существует риск распространения огня на соседнее здание, сообщили в МЧС.