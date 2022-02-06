Пожар на более 2,2 тыс. «квадратов» произошел на складе в Подмосковье

Москва, 6 февраля. Пожар произошел на территории склада в Подмосковье. Соответствующей информацией поделился собеседник ФАН.

Площадь пожара на складе составляет 2 250 квадратных метров. Этому возгоранию присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия развернули оперативный штаб пожаротушения, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Сведения о пострадавших и погибших в результате инцидента отсутствуют. По информации МЧС, огонь может распространиться на соседнее здание.

Смертельный пожар ранее произошел на территории Нижегородской области. В результате происшествия погибли три человека. Огонь вспыхнул в частном доме.