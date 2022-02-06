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СМИ обнаружили трансгендера среди сотрудников полиции Москвы

Общество
СМИ обнаружили трансгендера среди сотрудников полиции Москвы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 6 февраля. СМИ сообщили о трансгендере среди сотрудников МВД Москвы. В возрасте 35 лет он совершил переход и стал мужчиной, пишет Baza.

Согласно информации издания, речь идет о дознавательнице Марии, которая родилась в городе Прохладный и работала в полиции в звании майора. В середине января ей выдали свидетельство о рождении, в котором указано имя Александр. Новый паспорт она получила 20 января.

Документы и рапорт сотрудница предоставила руководителю. Приказ о смене имени в документации по службе издали 1 февраля. При этом источник Федерального агентства новостей (ФАН) в полиции Москвы не опроверг сведения, но и не выдал подтверждение.

Воронежский суд ранее отказался признать женщину мужчиной во время слушания в отношении трансгендера, который торговал наркотиками. Нарушителя отправили в женскую колонию.

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москва полиция трансгендер
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