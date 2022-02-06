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Москвичи поделились лайфхаками по экономии времени на пересадках в метро

Общество
Москвичи поделились лайфхаками по экономии времени на пересадках в метро
pixabay.com

Москва, 6 февраля. Жители Москвы поделились секретами, как сэкономить время на пересадках в метрополитене. О лайфхаках горожане рассказали в группе Facebook «Москва моя».

Автор одной из публикаций поделился, что всегда заходит во вторую дверь вагона на станции «Парк культуры». Это позволяет сэкономить до пяти минут времени.

«Еще с 1980-х это помогало мне экономить около пяти минут по дороге домой из университета», — написал пользователь социальной сети.

Еще одна подписчица добавила, что заходит на «Парке культуры» в вагон, который останавливается напротив барельефа балерины. Благодаря этому девушке удается выйти на станции «Киевская» в нужном месте.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о планах по строительству метрополитена в 2022 году еще в трех городах страны. Подземка может появиться в Нижнем Новгороде, Самаре и Челябинске.

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