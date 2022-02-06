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Москвичей возмутил призыв женщины в Сети заказывать меньше доставок

Общество
Москвичей возмутил призыв женщины в Сети заказывать меньше доставок
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 6 февраля. Жителей Москвы разгневал пост, размещенный в Сети, в котором женщина призывала реже пользоваться службами курьерских доставок.

Жительница Москвы разместила сообщение, в котором пожаловалась, что из-за снега ей сложно гулять с детской коляской. Кроме того, женщина возмутилась количеством курьеров, которые ездят по двору на велосипедах.

«За пять минут прогулки по тротуару проскочили 10 велосипедов, из них обычных было только два, а остальные скоростные. Тротуары сузились из-за снега, а эти летают как безумные, даже не думая притормозить! Реально опасные типы», — сообщается в группе «Ломоносовский район и окрестности» в соцсети Facebook.

Пользователей возмутило подобное обращение женщины. Они отметили, что из-за распространения коронавируса многие сидят дома. Ей также рекомендовали обратиться с жалобой в агрегаторы доставок, чтобы те проинструктировали курьеров.

Житель Москвы написал заявление в полицию из-за «неуместной» выставки в Третьяковской галерее. Его возмутила пропагандистская направленность экспозиции.

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