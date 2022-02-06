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Минимальная стоимость квартиры на вторичном рынке Москвы составляет 7 млн рублей

Экономика
Минимальная стоимость квартиры на вторичном рынке Москвы составляет 7 млн рублей
Невские Новости

Москва, 6 февраля. Самая дешевая квартира на вторичном рынке столицы стоит 7 млн рублей. Это «однушка», находящаяся на 9-м этаже 12-этажного панельного дома на Булатниковской улице (метро «Пражская»).

В указанной квартире установлены новые батареи и стеклопакеты, а площадь составляет 29,4 квадратного метра. Чуть дороже, 7,2 млн рублей, обойдется покупателю квартира в Кузьминках. Этот объект площадью 31 «квадрат» расположен в девятиэтажке на улице Юных Ленинцев, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство «Миэль».

За 7,5 млн можно купить однокомнатный вариант на улице Большой Черкизовской (станция метро «Черкизовская»). Квартира площадью 30,4 квадратного метра находится на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома.

Анализ проводился без учета самых дешевых предложений на территории Новой Москвы, комнат и апартаментов.

Специалисты считают, что снижение активности покупателей не привело к замедлению роста цен на вторичном рынке жилья. По их прогнозам, стоимость объектов начнет снижаться не раньше весны.

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