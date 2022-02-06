Помощь медиков понадобилась двум детям после аварии на МКАД

Москва, 6 февраля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на 54-м километре МКАД. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в припаркованную на обочине машину. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

По последним данным, участниками аварии стали иномарки Kia и Honda. В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести, среди них двое детей. Информация об их состоянии не поступала.

Авария спровоцировала сильный затор на небольшом участке кольцевой дороги. Три полосы движения из пяти оказались заняты.

Недавно смертельное ДТП произошло в Чувашии на трассе Чебоксары — Сурское. Жертвами столкновения Mitsubishi с Lada Granta стали три человека. Все они находились в салоне отечественного автомобиля.