Хулиганы стреляют по окнам жителей ЖК «Самолет» в Подмосковье

Люберцы, 6 февраля. Окна некоторых жильцов попадали под обстрел уже неоднократно. Личности хулиганов остаются неизвестными, правоохранители при этом продолжают бездействовать.

Жалобы поступают от людей, проживающих в подмосковном жилом комплексе «Самолет». Местные жители делятся видео на эту тему в сообществе «ЛЮБЕРЦЫ SOS» в социальной сети Instagram.

Пользователи признаются, что больше всего в этой ситуации их возмущает отсутствие реакции со стороны сотрудников правоохранительных органов. Некоторые юзеры в шутку пытаются оправдать хулиганов, заявляя, что так они пытаются сбить ледяные глыбы. Другие же комментаторы предлагают жильцам установить камеры, чтобы поймать злоумышленников.

В Петербурге ранее в результате стрельбы пострадал мужчина. Все началось со словесного конфликта, в ходе которого один из жителей прострелил оппоненту глаз.