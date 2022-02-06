Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 06:12
06:05
Олимпийские игры 2022
Российская фигуристка Валиева заняла первое место в короткой программе на ОИ-2022
05:52
Общество
День Ксении Петербургской: почему 6 февраля строго запрещалось ужинать
05:50
Спорт
Россиянин Ян и американец Стерлинг поборются за титул чемпиона UFC 9 апреля
05:46
Спорт
Олимпийская чемпионка Роднина дала напутствие фигуристке Валиевой на Играх в Пекине
05:23
Общество
Кардиолог Османов перечислил самые вредные алкогольные напитки для здоровья
05:21
Происшествия
Люди со всего мира скорбят из-за смерти пятилетнего мальчика в Марокко
05:17
Экономика
Экономист Кричевский назвал биржу наиболее выгодным местом покупки валюты
05:13
Общество
Лихая гонщица и говорящая шляпа: курьезные моменты в правлении Елизаветы II
05:08
Происшествия
Два человека стали жертвами ночного ДТП в амурском поселке Магдагачи
04:57
Шоу-бизнес
Работа в театре спасла Максима Аверина от депрессии после смерти матери
Все новости

Хулиганы стреляют по окнам жителей ЖК «Самолет» в Подмосковье

Происшествия
Хулиганы стреляют по окнам жителей ЖК «Самолет» в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Люберцы, 6 февраля. Окна некоторых жильцов попадали под обстрел уже неоднократно. Личности хулиганов остаются неизвестными, правоохранители при этом продолжают бездействовать.

Жалобы поступают от людей, проживающих в подмосковном жилом комплексе «Самолет». Местные жители делятся видео на эту тему в сообществе «ЛЮБЕРЦЫ SOS» в социальной сети Instagram.

Пользователи признаются, что больше всего в этой ситуации их возмущает отсутствие реакции со стороны сотрудников правоохранительных органов. Некоторые юзеры в шутку пытаются оправдать хулиганов, заявляя, что так они пытаются сбить ледяные глыбы. Другие же комментаторы предлагают жильцам установить камеры, чтобы поймать злоумышленников.

В Петербурге ранее в результате стрельбы пострадал мужчина. Все началось со словесного конфликта, в ходе которого один из жителей прострелил оппоненту глаз.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Хулиганы стреляют по окнам жителей ЖК «Самолет» в Подмосковье
подмосковье стрельба люберцы
Комментировать