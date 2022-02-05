Московские экстренные службы проверяют сообщение о минировании офисов ВТБ

Москва, 5 февраля. Сообщение о минировании офисов банка ВТБ поступили в экстренные службы столицы от анонимного источника. Эксперты занялись проверкой информации.

Оперативные службы Москвы работают на территориях офисов банка ВТБ в поисках взрывных устройств. Где именно злоумышленники «заложили взрывное устройство», не сообщается. Пока остальные подробности случившегося не уточняются.

Это уже не первые сообщения о минировании, которые поступают в спецслужбы Москвы 5 февраля. Днем сотрудники правоохранительных органов проверили территорию аэропорта Шереметьево на наличие взрывных устройств. Но угроза оказалась ложной.