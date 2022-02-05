Вильфанд предупредил москвичей о низком атмосферном давлении

Москва, 5 февраля. Низкое атмосферное давление прогнозируется в российской столице в феврале. Чем оно обусловлено, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Аномалия возникнет из-за циклонической активности. В этом году она наблюдается примерно на 50% чаще, чем обычно. В январе атмосферное давление в среднем оказалось на восемь миллиметров ртутного столба ниже по отношению к норме. К тому же фиксировались частые осадки.

«Была облачность, мало солнца, много осадков. Аналогичная ситуация прогнозируется в феврале. Давление будет в среднем более низкое, чем обычно», — рассказал Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Очередной циклон переместится в европейскую часть России в воскресенье, 6 февраля, добавил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Уже с 7 февраля в российскую столицу придет потепление. Температура будет колебаться в пределах, превышающих климатическую норму.