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Вильфанд предупредил москвичей о низком атмосферном давлении

Общество
Вильфанд предупредил москвичей о низком атмосферном давлении
pexels.com  /  NO NAME

Москва, 5 февраля. Низкое атмосферное давление прогнозируется в российской столице в феврале. Чем оно обусловлено, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Аномалия возникнет из-за циклонической активности. В этом году она наблюдается примерно на 50% чаще, чем обычно. В январе атмосферное давление в среднем оказалось на восемь миллиметров ртутного столба ниже по отношению к норме. К тому же фиксировались частые осадки.

«Была облачность, мало солнца, много осадков. Аналогичная ситуация прогнозируется в феврале. Давление будет в среднем более низкое, чем обычно», — рассказал Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Очередной циклон переместится в европейскую часть России в воскресенье, 6 февраля, добавил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Уже с 7 февраля в российскую столицу придет потепление. Температура будет колебаться в пределах, превышающих климатическую норму.

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