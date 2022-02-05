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Вильфанд спрогнозировал москвичам мартовскую погоду в феврале

Общество
Вильфанд спрогнозировал москвичам мартовскую погоду в феврале
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 5 февраля. Характерная для середины марта погода установится в российской столице с 7 февраля, заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В понедельник в Москву придет оттепель. Столбики термометров приблизятся к нулю. В течение новой рабочей недели температура окажется выше нормы на восемь или десять градусов тепла. Потепление связано с циклоном, который накроет российскую столицу во второй половине дня 6 февраля.

«Погода опять будет опережать свое развитие. Мы окажемся в середине марта», — отметил Роман Вильфанд в интервью для ТАСС.

Так, 6 февраля в Москве прогнозируется снег и усиление ветра. Однако «суперснегопадов» не предвидится, предупредил горожан Роман Вильфанд. В воскресенье в Москве столбики термометров покажут от двух до четырех градусов мороза. В понедельник прогнозируется один градус ниже нуля.

Руководитель Гидрометцентра России ранее предупреждал жителей ряда регионов о сильных осадках и снегопадах в начале февраля. Среди упомянутых синоптиком субъектов фигурировали Ленинградская, Брянская и другие области.

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