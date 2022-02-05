Пять видов редких дятлов обнаружили в Ново-Переделкине

Москва, 5 февраля. Краснокнижных птиц обнаружили в одном из районов российской столицы Ново-Переделкино. Речь идет о пяти редких видах дятлов.

Они обитают в районе реки Алешинки (левый приток Сетуни). Специалисты Мосприроды нашли желну, седого, белоспинного, а также большого и малого пестрых дятлов. Птицы обитают возле реки из-за бобров, которые построили плотину, тем самым высушив деревья. Сколько птицы живут там, не сообщается.

«В природном комплексе №178 на Алешинке живут речные бобры. Перекрыв своей плотиной реку, грызуны оказали добрую услугу дятлам. Так как речка разлилась по всей своей пойме, то корни ближайших деревьев оказались под водой, что привело к их высыханию. Это и привлекло такое большое количество разных видов дятлов», — отметил орнитолог Мосприроды Николай Кудрявцев.

Установленная на теле пингвина камера позволила ученым узнать детали жизни птиц. Посмотреть на водный мир глазами этих существ можно благодаря находчивости американских ученых из Wildlife Conservation Society. Таким способом специалисты узнали, что субантарктические пингвины могут добывать пропитание не только на дне моря.