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Москвичи на ВДНХ устроили флешмоб в поддержку российских олимпийцев

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 15:37
Олимпийские игры 2022
Москвичи на ВДНХ устроили флешмоб в поддержку российских олимпийцев
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 5 февраля. Жители Москвы и гости столицы приняли участие в массовом флешмобе, который прошел на ВДНХ. Таким образом они поддержали сборную России, которая выступает на Олимпиаде в Пекине.

Люди собрались у фонтана «Дружбы народов» и под звуки национального гимна подняли над головой бумажные листы белого, синего и красного цветов, образуя символичный российский триколор. Таким образом они выразили солидарность с атлетами, которые из-за санкций WADA вынуждены выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Накануне в Пекине состоялась официальная церемония открытия Олимпиады. Знамя ОКР несли хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Россию на Играх представляют 213 спортсменов.

Ранее постановщик Олимпиады в Сочи Андрей Болтенко оценил шоу, которое подготовили китайские организаторы. По его мнению, все выглядело слишком минималистично, без присущего Китаю размаха.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Москвичи на ВДНХ устроили флешмоб в поддержку российских олимпийцев
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