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Молодой артист ARKH устроил мазохистский перформанс в центре Москвы

Общество
Молодой артист ARKH устроил мазохистский перформанс в центре Москвы
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 февраля. Уличный певец ARKH позволил прохожим в Москве делать с собой все, что им захочется. Артист даже разложил на столе необходимый для истязаний реквизит.

Таким необычным способом ARKH решил привлечь внимание к своему творчеству. Пока музыкант пел, прохожие разрисовывали его, выдергивали волосы, обливали водой и ударяли электрошокером. В издевательствах участвовали не только подростки, но и взрослые люди. Довольно зрелый мужчина бросил в артиста кусок еды. Видео перформанса оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

ARKH полагал, что люди не станут пользоваться треш-реквизитом, однако он ошибся. Многих прохожих заинтересовала акция. Музыкант признался, что тщательного к ней готовился.

«Не хочется выступать просто со шляпой у ног. Людей всегда хочется удивить. Правда, никто не думал, что народ и вправду такой злой. Не думали, что они в буквальном смысле будут пользоваться нашим реквизитом», — пояснил певец.

Молодой артист ARKH устроил мазохистский перформанс в центре Москвы
Федеральное агентство новостей /

Артист после выступления был вынужден переодеваться в сухую и чистую одежду. Он также обработал раны, полученные во время перформанса.

Общественный деятель, эксперт по вопросам развития инфраструктуры и образования Сергей Буторин ранее рассказал, как защитить детей от токсичного контента в Сети и треш-стримиров. Он предложил ввести уголовное наказание за подобные шоу.

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