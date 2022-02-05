Суд Москвы перенес слушание по делу уволенных из Театра Ермоловой актеров

Москва, 5 февраля. Судья Тверского районного суда заслушал сразу семь исков актеров, уволенных из столичного Театра имени Ермоловой. Все слушания перенесли на 17 февраля, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Отсрочку попросил ответчик — ГБУ «Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой». Представители театра не успели подготовить разъяснение и документы по сокращениям. На данный момент восстановлена только Елена Папанова — дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова.

Она была первой из группы актеров, обратившихся в суд после массового сокращения. По суду Театр имени Ермоловой обязан выплатить Папановой почти 83 тысячи рублей за вынужденные прогулы и 50 тысяч в качестве компенсации. Руководство учреждения культуры обязали незамедлительно восстановить актрису по специальности.

Летом 2021 года 20 актеров Театра имени Ермоловой остались без работы. Худрук театра Олег Меньшиков на тот момент снял с себя полномочия директора, поэтому все вопросы были обращены к Сергею Кузоятову.