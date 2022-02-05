Московский рынок жилья может ждать коррекция выше 10%

Москва, 5 февраля. Санкции со стороны стран Запада способны изменить динамику на московском рынке недвижимости. Соответствующий прогноз аналитиков центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) приводит «Лента.ру».

Экономическое давление со стороны ЕС и США может вынудить Центробанк РФ поднять ключевую ставку. Эксперты уверены, что это приведет к росту процентов по ипотечным займам и снижению спроса. Такое изменение окажет значительное влияние на рыночных игроков.

«Глубокая просадка спроса вынудит девелоперов и продавцов на "вторичке" снизить цены, причем коррекция в таких условиях может превысить 10 процентов», — говорится в прогнозе.

Инвесторы все больше делают ставку на российскую коммерческую недвижимость. Консалтинговая компания Knight Frank ранее подсчитала, что объем вложений в этот сегмент вырос до 390 миллиардов рублей за 2021 год.

Тем временем в Северной столице в 4,5 раза вырос спрос на покупку зданий для реконструкции под жилье или апартаменты. Такой ажиотаж объясняется дефицитом земельных участков, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».