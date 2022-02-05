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В Москве открылась выставка «Искусство перевозки искусства»

Общество
В Москве открылась выставка «Искусство перевозки искусства»
pixabay.com

Москва, 5 февраля. Специальный проект «Искусство перевозки искусства» стартовал в Музее русского импрессионизма параллельно с экспозицией «Авангард: на телеге в XXI век», сообщила директор учреждения культуры Юлия Петрова.

По словам Петровой, это проект о том, как сегодня перевозят предметы искусства. В двадцатые годы прошлого века их перемещали на телегах, сейчас этим занимаются профессиональные транспортные компании, добавила она.

«В рамках проекта представлены и мультимедийные экспонаты, в пространстве выставки был снят перформанс об упаковке и распаковке. Это предметная и документальная выставка, где представлены ящики с упакованными экспонатами, ящики вскрытые», — поделилась она с АГН «Москва».

Выставка будет работать до 22 мая, ее можно посетить по единому билету, пишет «Вечерняя Москва». Музей русского импрессионизма был основан в 2016 году, он располагается на Ленинградском проспекте.

Москвичи и гости столицы также могут посетить новую экспозицию в Музее Победы. Кроме того, на сайте учреждения культуры запущен онлайн-проект, приуроченный к 79-й годовщине победы в Сталинградской битве.

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