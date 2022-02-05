Грузовой самолет DHL Ту-204 благополучно совершил посадку в Шереметьево

Москва, 5 февраля. Предварительной причиной срочной посадки грузового воздушного судна DHL Ту-204 стала неисправность в отсеке шасси. Об этом сообщил источник с места событий.

Самолет выполнял рейс Москва — Лейпциг. Спустя некоторое время после взлета из Шереметьево экипаж подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку в аэропорту вылета.

«После вылета из Шереметьево в Лейпциг у самолета сработали датчики неисправности шасси», — сообщил источник причину запроса.

Воздушное судно приземлилось примерно в 06:40 по московскому времени. Сейчас решается вопрос о дальнейшей транспортировки груза, который должен был доставить борт.