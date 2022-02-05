Горьковское шоссе в Подмосковье перекрыто из-за обрушения моста

Балашиха, 5 февраля. Большегруз не рассчитал габариты и столкнулся с надземным пешеходным переходом. Движение по Горьковскому шоссе в Московской области перекрыто в обе стороны.

На опубликованных кадрах видно, что конструкция полностью смяла кабину водителя. При этом кузов транспортного средства остается открытым, пишет Telegram-канал Baza.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Проводится служебная проверка для выяснения всех причин и обстоятельств аварии. По предварительным данным, в ДТП пострадал только водитель самосвала.

Подобный инцидент уже недавно происходил в подмосковной Балашихе. Следователи установили вину водителя в частичном разрушении моста и составили в отношении его протокол по двум статьям административного кодекса.