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Ледяная глыба обрушилась на годовалого ребенка в подмосковных Химках

Происшествия
Ледяная глыба обрушилась на годовалого ребенка в подмосковных Химках
pixabay.com  /  PD

Москва, 4 февраля. Годовалый ребенок получил тяжелую травму головы в результате падения на него ледяной глыбы. Инцидент произошел в подмосковных Химках.

Кусок льда упал на малыша с 25-го этажа. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ссадины, передает телеканал РЕН ТВ.

Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков одной из столичных больниц. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

В Красноярске врачи не смогли спасти жизнь десятилетнего школьника, который провел в больнице девять дней. Мальчик ударился головой во время катания на горке.

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подмосковье ребенок химки
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