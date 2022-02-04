Ледяная глыба обрушилась на годовалого ребенка в подмосковных Химках

Москва, 4 февраля. Годовалый ребенок получил тяжелую травму головы в результате падения на него ледяной глыбы. Инцидент произошел в подмосковных Химках.

Кусок льда упал на малыша с 25-го этажа. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ссадины, передает телеканал РЕН ТВ.

Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков одной из столичных больниц. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

В Красноярске врачи не смогли спасти жизнь десятилетнего школьника, который провел в больнице девять дней. Мальчик ударился головой во время катания на горке.