Музыкальная премия RU.TV пройдет 28 мая в Москве

Москва, 4 февраля. Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV состоится 28 мая в Москве. Звезды отечественного шоу-бизнеса уже готовятся к грандиозному мероприятию, сообщили в пресс-службе Русской медиагруппы.

Премия телеканала RU.TV, которая пройдет в одиннадцатый раз, соберет в «Крокус Сити Холле» лучших артистов страны. Главной изюминкой мероприятия являются смелые и эпатажные номера гостей.

В разные годы на сцену выходили обнаженные солистки группы Nikita, группа SEREBRO выезжала к зрителям на авто, а Zivert и Макс Барских летали по сцене. Организаторы премии всегда находили чем удивить зрителей.

В 2022 году будут традиционные номинации — «Лучший певец», «Лучшая певица», «Лучший клип». Полный список номинаций премии объявят позднее.

Ранее организаторы британской кинопремии BAFTA назвали номинантов в главных категориях, среди них оказалась певица Леди Гага, актриса Тесса Томпсон и другие звезды. Церемония награждения состоится 13 марта.