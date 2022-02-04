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Пушистую альпака пропустили в московское метро по ошибке

Общество
Пушистую альпака пропустили в московское метро по ошибке
pixabay.com

Москва, 4 февраля. Служба безопасности московского метрополитена впустило альпака внутрь вопреки правилам. Сотрудники решили пожалеть животное и его хозяйку.

Альпака ехала со своей владелицей по кольцевой ветке метро. Согласно правилам, животное должно было находиться в клетке или переноске, при этом багаж не должен был превышать 150 см по сумме ширины, длинны и высоты.

«Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя — если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов», — сообщили в официальном аккаунте дептранса Москвы в Telegram.

В ведомстве отметили, что животным тоже может быть страшно, поэтому перевозить их в таких условиях нельзя. Ранее сообщалось о том, что Московский зоопарк принял в дар 200 хвойных деревьев, которыми любят лакомиться альпака.

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метро альпака московский метрополитен
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