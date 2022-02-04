Энрике Иглесиас из-за пандемии отменил концерт в Москве

Москва, 4 февраля. Испанский певец и автор песен Энрике Иглесиас не выступит с концертом в Москве на День Святого Валентина, заявил промоутер Максим Берин.

Иглесиас со своей возлюбленной Анной Курниковой должны были прилететь в российскую столицу 14 февраля. Однако звездная пара отказалась от этой идеи из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире.

«Перенос концерта Энрике Иглесиаса! Долгожданная встреча с кумиром миллионов состоится уже этой осенью! Все ранее приобретенные билеты остаются действительными на новые даты», — сообщил промоутер Берин, его цитирует kp.ru.

Фанаты давно хотели увидеть избранницу Иглесиаса. В последние годы бывшая теннисистка Курникова не появляется на публике. Россиянка занимается воспитанием троих детей: Люси, Николаса и Маши.

Иглесиас является самым известным исполнителем латиноамериканской музыки. За свою карьеру он выпустил 10 полноценных альбомов и 40 синглов, в его коллекции множество наград престижных музыкальных премий.

Коронавирус также повлиял на планы легендарной группы Aerosmith. Музыканты должны были приехать в Москву летом в рамках своего европейского тура.