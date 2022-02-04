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Фан-зоны для трансляции Олимпиады появятся в Московской области

Олимпийские игры 2022
Фан-зоны для трансляции Олимпиады появятся в Московской области
Global Look Press  /  Michael Kappeler

Москва, 4 февраля. Жители Московской области смогут следить за успехами сборной России на Олимпиаде в фан-зонах, расположенных в пяти скверах и парках региона, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Зоны для трансляции соревнований появились в рамках проекта «Олимпийские сезоны в Подмосковье». Фан-зоны откроют 5 февраля в сквере «Юбилейный» в Химках, на набережной Москвы-реки в Красногорске, в парке Малевича в Одинцовском округе, парке «Елочки» в Домодедово и в парке имени Лазутиной в Одинцово.

По словам министра физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрия Абаренова, Олимпиада — это важнейшее событие. Следить за соревнованиями будут миллионы зрителей по всему миру, цитирует его сайт «360».

В фан-зонах можно принять участие в мастер-классах по зимним видам спорта. Для гостей площадок установят тематические фотозоны и фуд-корты.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала сборную РФ. По ее мнению, наши олимпийцы хорошо подготовлены и сильны духом, они покажут достойные результаты.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фан-зоны для трансляции Олимпиады появятся в Московской области
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