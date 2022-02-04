В Москве зафиксировали нехватку готового жилья

Москва, 4 февраля. Объемы доступных квартир на вторичном рынке российской столицы сократились и не могут быстро восстановиться, пишет журнал Forbes.

Столица почувствовала нехватку готовых жилищных объектов. Кроме того, арендный рынок города также столкнулся с ситуацией, когда спрос превышает предложение.

Как считают аналитики, на «вторичке» Москвы данная тенденция наблюдается именно из-за высокого уровня спроса. Например, «Миэль» приводит данные, согласно которым к началу прошлого месяца в данном сегменте предлагалось 37 тыс. квартир. А в декабре предложение снизилось на 5%. По мнению экспертов, сложившаяся обстановка — дефицитная.

«ЦИАН.Аналитика» оценивает нынешнее предложение на московском вторичном рынке в 31,4 тыс. лотов. При этом в январе 2020 года в секторе было доступно 47 тыс. квартир, что почти на 50% больше, чем сейчас.

«Причин у дефицита несколько: отсутствие доступного предложения на финальной стадии готовности в новостройках, низкие ипотечные ставки, державшиеся в прошлом году, и быстрый рост цен», — перечисляет причины тренда директор департамента управления сетью компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

Однако многие специалисты, опрошенные изданием, считают, что предложение на «вторичке» в ближайшем будущем реабилитируется, причем данный процесс уже начался. Аналогичные прогнозы даются и по рынку аренды, где, по информации ЦИАН, число объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду снизилось за 12 месяцев на 80%.

Премиальную загородную недвижимость в Московской области тоже купить теперь не так просто. Из-за ажиотажа прошлого года, предложение изрядно уменьшилось, поэтому цены на объекты значительно выросли.