Спасатели спасли 12 человек при тушении пожара в квартире на юге Москвы

Москва, 4 февраля. Пожарные потушили пожар в жилом доме в Нагатинском Затоне. Об этом сообщает московский главк МЧС.

Вечером в четверг в пожарную службу поступило сообщение об инциденте по адресу: ул. Новинки, д. 15. Огнем были охвачены межквартирный холл, а также квартира и балкон второго этажа дома.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Возгорание было локализовано в 22:12 и полностью потушено в 22:58.

Пожарные спасли во время тушения огня 12 человек, среди которых один ребенок. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что девять человек спасли из горящей квартиры в московском Чертаново. Пожар случился на девятом этаже жилого дома.