Бензовоз перевернулся на съезде с внутренней стороны МКАД

Москва, 4 февраля. Бензовоз перевернулся на МКАД в Москве. Происшествие случилось на съезде с внутренней стороны 43-го километра дороги на улице Академика Варги.

Грузовой автомобиль, по предварительной информации, занесло из-за гололеда на дороге. В результате инцидента бензин из перевернувшейся машины растекся по проезжей части. Сотрудники оперативных служб Москвы уже работают на месте аварии. Грузовой автомобиль поднимают краном. На месте также дежурят пожарные, потому что есть риск взрыва.

Смертельная авария ранее произошла на территории Вологодской области. В результате дорожного происшествия скончались три человека.