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Собянин назвал справедливым признание Москвы лучшим городом для комфортной жизни

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 15:49
Общество
Собянин назвал справедливым признание Москвы лучшим городом для комфортной жизни
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 3 февраля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что признание российской столицы лучшим в мире мегаполисом для жизни является справедливым.

ООН признала Москву лучшим городом для комфортной жизни по критериям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни». Признание прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы настолько привыкли пользоваться благами нашего города, что часто не отдаем себе отчет, какого уровня развития удалось достичь Москве за последние годы. Признание нашего города мировым лидером в качестве жизни и развитии инфраструктуры – это справедливая оценка огромных позитивных перемен, происходящих в Москве», — подчеркнул Собянин.

Градоначальник добавил, что признание также станет аргументом в конкурентной борьбе за проведение Всемирной выставки «ЭКСПО-2030». Москва является одним из городов-кандидатов, и признание может помочь в получении права принять крупнейший форум достижений науки, культуры и техники, заключил Собянин.

Авторы Индекса городского процветания Организации объединенных наций (ООН) сообщили о признании Москвы лучшим городом по комфортной жизни в мире. В глобальном рейтинге российская столица находится на третьем месте наряду с Сингапуром и Торонто.

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