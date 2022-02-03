Мэр Москвы направил 1,5 млрд рублей на премии медикам

Москва, 3 февраля. Власти Москвы выделят 1,5 млрд рублей для премирования медицинских работников и обеспечения расходов городских поликлиник. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он обратил внимание, что финансовые расходы поликлиник заметно увеличились. При этом многие терапевты не получали надбавки и работали в обычном режиме.

«Поэтому мной было принято решение о выделении 1,5 млрд рублей поликлиникам для выплаты материального поощрения работников и покрытия оперативных расходов», — добавил градоначальник.

По его словам, система здравоохранения Москвы столкнулась с новыми вызовами. Как отметил Собянин, стационарные и амбулаторные звенья работают на уровне пиковых значений предыдущих волн коронавируса.

Московские власти ранее сообщили, что прожиточный минимум в столице в 2022 году вырастет до 18,7 тысячи рублей. С 1 января также увеличились минимальные выплаты для неработающих пенсионеров.