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Мэр Москвы направил 1,5 млрд рублей на премии медикам

Экономика
Мэр Москвы направил 1,5 млрд рублей на премии медикам
pixabay.com

Москва, 3 февраля. Власти Москвы выделят 1,5 млрд рублей для премирования медицинских работников и обеспечения расходов городских поликлиник. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он обратил внимание, что финансовые расходы поликлиник заметно увеличились. При этом многие терапевты не получали надбавки и работали в обычном режиме.

«Поэтому мной было принято решение о выделении 1,5 млрд рублей поликлиникам для выплаты материального поощрения работников и покрытия оперативных расходов», — добавил градоначальник.

По его словам, система здравоохранения Москвы столкнулась с новыми вызовами. Как отметил Собянин, стационарные и амбулаторные звенья работают на уровне пиковых значений предыдущих волн коронавируса.

Московские власти ранее сообщили, что прожиточный минимум в столице в 2022 году вырастет до 18,7 тысячи рублей. С 1 января также увеличились минимальные выплаты для неработающих пенсионеров.

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