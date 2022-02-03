Пять вагонов сошли с рельсов после столкновения товарных поездов в Москве

Москва, 3 февраля. Два товарных состава столкнулись на станции Люблино-Сортировочная на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичной полиции.

Пресс-служба главка полиции Москвы передает, что причиной столкновения могла стать невнимательность машиниста. Он проехал на запрещающий сигнал семафора. Как результат столкновение с маневровым составом, шедшим соседним путем.

Произошел мощный удар. С рельсов сошли пять вагонов. Всего пострадали два человека: составитель поездов и работник вневедомственной охраны.

Сейчас ведется работа по установлению всех обстоятельств происшествия. На движение пассажирских поездов столкновение не повлияло.

Этой же ночью в Москве произошел пожар на ТЭЦ. Возгорание началось в здании на улице Вавилова. В результате происшествия, по предварительным сведениям, пострадал один человек.