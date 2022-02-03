Человек пострадал в результате пожара на ТЭЦ в Москве

Москва, 3 февраля. Пожар произошел на ТЭЦ в Москве, которая расположена на юге столицы. Возгорание началось в здании на улице Вавилова. В результате происшествия, по предварительным сведениям, пострадал один человек.

Процесс горения наблюдался в турбине. Прибывшие на место происшествия сотрудники спасательных служб смогли оперативно потушить пожар. Причины, детали и обстоятельства инцидента в данный момент устанавливаются. Информация о состоянии пострадавшего человека не уточняется. Материал об этом подготовил РЕН ТВ.

Рефрижераторное судно ранее загорелось на территории Владивостока. Возгорание случилось на корабле, который стоял у причала на улице Крыгина.