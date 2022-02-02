Синоптик центра «Фобос» Леус заявил, что пик похолодания в Москве придется на 5 февраля

Москва, 2 февраля. Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей Москвы о грядущем похолодании, которое ожидается в ночь с 5 на 6 февраля.

Метеоролог отметил, что на данный момент в российской столице не фиксируется сильных понижений температур. Кроме того, показатели уличных термометров существенно превышают нормальные значения.

Со временем осадки в Москве начнут постепенно прекращаться. Температура воздуха также начнет снижаться, добавил он.

«Пик похолодания придется в ночь с субботы [5 февраля] на воскресенье [6 февраля] в Москве. Температура в это время может приблизиться к отметке в −15 градусов», — сообщил Леус в беседе с Lenta.ru.

Однако эту волну похолодания вскоре снова сменит очередное потепление. Оно продлится минимум два дня. Согласно данным Гидрометцентра России, последний месяц зимы выдастся теплым для многих регионов страны. Практически везде температура превысит климатическую норму.