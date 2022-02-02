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Около 450 пар поженились в Москве в зеркальную дату 2 февраля

Общество
Около 450 пар поженились в Москве в зеркальную дату 2 февраля
Свадебное агентство СПб Skazka project

Москва, 2 февраля. Более 400 московских пар создали семью в среду, 2 февраля. Эта дата пользуется большой популярностью среди молодоженов и считается зеркальной.

Несмотря на то, что 2 февраля выпало на будний день, многие влюбленные решили пожениться. Как сообщила глава Дворца бракосочетания №1 Москвы Елена Филина, в этом месяце много красивых дат. Например, следующая будет 12 февраля.

«По Москве планируют зарегистрировать свои браки около 450 пар. А во Дворце бракосочетания № 1 — порядка 33 пар», — рассказала Филина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Пять двоек в дате 2 февраля 2022 года, по мнению нумерологов и астропсихологов, сулят жителям Земли много важного и интересного. Еще более значимой специалисты в нумерологии считают полностью зеркальную дату-палиндром — 22.02.2022, в которой «зашиты» целых шесть двоек.

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брак пары зеркальная дата
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