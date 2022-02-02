Контактировавшие с больными COVID-19 москвичи могут открыть больничный на неделю

Москва, 2 февраля. Жители Москвы, которые контактировали с больными коронавирусом, могут открыть больничный дистанционно на одну неделю.

Однако эта услуга доступна не для всех жителей российской столицы. Ей не смогут воспользоваться переболевшие и вакцинированные за последние полугода.

«Если вы контактировали с заболевшим коронавирусом и у вас нет симптомов ОРВИ, то стоит убедиться, что факт контакта подтвержден самим заболевшим или его работодателем. Без него больничный не оформят», — сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Для оформления больничного необходимо оставить заявление на портале городского департамента здравоохранения. Если контакт произошел на работе, важно уточнить, чтобы руководитель передал сведения об этом в столичный оперштаб.

Российские власти не собираются вводить локдаун или карантин на фоне распространения коронавируса. В стране есть все необходимые и отработанные противоэпидемические меры.