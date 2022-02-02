Дипломаты США пытались организовать «побег» из Москвы ранившей мужчину ножом американке

Москва, 2 февраля. Американские дипломаты попытались организовать «побег» жительнице США, которая в Москве ударила своего сожителя ножом. В отношении уроженки штата Калифорния Криванек Сары Рейчел была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Американка посетила посольство США 14 декабря и хотела купить билеты на самолет, чтобы улететь из России. В итоге женщину рассекретили. Сотрудники уголовного розыска успели задержать иностранку, предотвратив ее попытку скрыться от правосудия, сообщила инспектор группы по связям со СМИ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Юлии Савченко.

В настоящее время Сара Рейчел находится под стражей. Пока неизвестно, какое наказание ей грозит за попытку побега из страны.