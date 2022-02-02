Сурки из Московского зоопарка проспали свой «профессиональный» праздник

Москва, 2 февраля. Сурки в Московском зоопарке не встали вовремя в свой «профессиональный» праздник. Об этом рассказали в пресс-службе заведения.

День сурка традиционно празднуют в США и ряде стран, где температура в это время года выше, чем в России. При этом американский сурок — лесной, а российский — степной, поэтому для них характерен разный период спячки.

«Сейчас сурки продолжают спать. Если вдруг в феврале нас ждет потепление, то вполне возможно, что зверьки выйдут из норы к концу месяца. Однако, вероятнее всего, они, по своему обыкновению, проспят до марта, и гости зоопарка увидят их только с приходом весны», — отметили сотрудники зоопарка.

Ежегодный праздник День сурка отменили в США. Причиной стала смерть животного-предсказателя Меллтаунского Мэла. Грызун не дожил до очередного триумфа, а нового найти не успели.