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Четыре человека серьезно пострадали при аварии на востоке Москвы

Происшествия
Четыре человека серьезно пострадали при аварии на востоке Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Москва, 2 февраля. Минимум четыре человека получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения двух автомобилей на перекрестке Новогиреевской улицы и улицы Металлургов в Москве. Соответствующую информацию сообщили в экстренных службах столицы.

В московском ГУ МВД России проинформировали, что после аварии одна из машин врезалась в столб. В результате этого один человек оказался зажат в салоне и получил травмы. Информация о других пострадавших устанавливается.

На месте ДТП находится около семи карет скорой помощи, также работают представители экстренных служб и правоохранительных органов. Обстоятельства и детали произошедшего предстоит установить полиции.

На днях авария с пострадавшими произошла в Псковской области. В результате столкновения двух легковушек травмы получили четыре человека, пишет RT.

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