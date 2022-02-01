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Ветеран ВОВ Мендель Лернер скончался на 106-м году жизни в Москве

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 18:28
Общество
Ветеран ВОВ Мендель Лернер скончался на 106-м году жизни в Москве
pixabay.com

Москва, 1 февраля. Участник Великой Отечественной войны Мендель Лернер умер в столице. Ему было 105 лет. Трагическую новость сообщает РЕН ТВ.

Тело ветерана без признаков жизни нашла сиделка в его квартире. На место была вызвана бригада скорой помощи. Медики констатировали смерть. Точная причина гибели пока не известна. Информация о дате и месте прощальной церемонии не поступала.

Мендель Лернер сражался в битвах в составе Ленинградского, Первого и Второго Прибалтийского фронтов. За свои заслуги он получил боевые ордена и медали.

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смерть ветеран вов мендель лернер
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