Ветеран ВОВ Мендель Лернер скончался на 106-м году жизни в Москве

Москва, 1 февраля. Участник Великой Отечественной войны Мендель Лернер умер в столице. Ему было 105 лет. Трагическую новость сообщает РЕН ТВ.

Тело ветерана без признаков жизни нашла сиделка в его квартире. На место была вызвана бригада скорой помощи. Медики констатировали смерть. Точная причина гибели пока не известна. Информация о дате и месте прощальной церемонии не поступала.

Мендель Лернер сражался в битвах в составе Ленинградского, Первого и Второго Прибалтийского фронтов. За свои заслуги он получил боевые ордена и медали.