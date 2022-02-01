Более половины предлагаемых офисов в Москве продаются этажами или блоками

Москва, 1 февраля. Активное развитие офисного сегмента рынка недвижимости Москвы привело к тому, что 37% еще не введенных в эксплуатацию объектов уже проданы. При этом 61% лотов предлагаются этажами и блоками, пишет «Российская газета».

Стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости, покупаемой всем зданием в целом, составляет порядка 206 тыс. рублей. Цена «по частям» заметно выше — 277 тыс. рублей.

На данный момент в столице возводится 630 тыс. квадратных метров офисов. Интерес к рынку демонстрируют даже крупнейшие застройщики жилой недвижимости. Срок принятия коммерческих объектов намечен на ближайшие три года. Причем 45% из них будут введены в 2024 году. В продаже сейчас находится лишь 34% возводимых площадей, 29% не были выставлены для реализации, а 37% — уже раскуплены.

Российский рынок коммерческой недвижимости зафиксировал рекордный рост инвестиций. За прошлый год в эту сферу было вложено 390 млрд рублей, заявили в консалтинговой компании Knight Frank.