Гроб с телом Куравлева вынесли из Центральной клинической больницы

Москва, 1 февраля. Церемония прощания с актером Леонидом Куравлевым завершилась в Москве. Гроб с телом артиста вынесли из здания Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ.

Траурное мероприятие проходило в закрытом режиме, поэтому проводить звезду отечественного кино в последний путь пришли только родные, близкие, коллеги и друзья. Отпевание Куравлева тоже провели в прощальном зале медучреждения.

После окончания церемонии гроб с телом артиста вынесли на улицу, в распоряжении ФАН оказалось видео процессии. На кадрах видно, что перед гробом идет батюшка, а позади людей, несущих тело Куравлева, следует сын актера Василий.

Напомним, звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» ушел из жизни 30 января. Причиной смерти Куравлева назвали остановку сердца. Похороны актера пройдут на Троекуровском кладбище, где погребена его жена. Артист выбрал себе памятник на могилу еще при жизни.