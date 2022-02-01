Момент поджога квартиры в Чертаново попал на камеры видеонаблюдения

Чертаново, 1 февраля. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент поджога квартиры в Чертаново. Злоумышленнику уже предъявили обвинение в преступлении.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома. Мужчина поднялся на девятый этаж и поджог вещи у входа в квартиру сожительницы. Пламя моментально стало распространяться. Тем временем злоумышленник быстро скрылся с места происшествия.

Силовики уже задержали ранее судимого 42-летнего мужчину. Следователи намерены ходатайствовать перед районным судом об аресте мужчины.