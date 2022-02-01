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Сын Леонида Куравлева произнес трогательную речь на церемонии прощания с отцом

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 12:03
Общество
Сын Леонида Куравлева произнес трогательную речь на церемонии прощания с отцом
Global Look Press  /  Комсомольская Правда/Global Look Press

Москва, 1 февраля. Сын народного артиста РСФСР Леонида Куравлева Василий с трудом осознает, что отца больше нет в живых. На церемонии прощания с родителем он выступил с трогательной речью, в которой поблагодарил отца.

Василий Куравлев указал, что его отец не умер, а перешел в другое измерение. Несмотря на то, что актера уже нет рядом, сын всегда будет ощущать присутствие родителя и общаться с ним.

«Мы в будущем, безусловно, будем с тобой общаться и взаимодействовать. Прежде всего, через твоих киногероев, твои роли, ну и, конечно же, через детские светлые воспоминания, где вы с мамой ко мне обращаетесь. Я тебя очень люблю, мы всегда были вместе, и сейчас вместе и обязательно будем вместе. Спасибо тебе, папа. Я с тобой не прощаюсь», — заявил Василий Куравлев, провожая отца в последний путь.

Церемония прощания с именитым артистом, который подарил российскому кинематографу и театру много ярких ролей, проходит в Москве. Траурное мероприятие идет в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ в закрытом формате. Звезду комедии «Иван Васильевич меняет профессию» похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругой.

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