Полиция задержала мужчину в Шереметьево за шутку о запрещенном предмете в багаже

Москва, 1 февраля. Один из пассажиров московского аэропорта Шереметьево решил пошутить, сказав, что имеет в ручной клади запрещенный предмет. Начинающего юмориста передали правоохранителям, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Сотрудники полиции доставили мужчину в отдел полиции и провели обыск, в ходе которого опасных предметов обнаружено не было. На допросе он заявил, что это была просто неудачная шутка. Однако теперь, как минимум, пассажир пропустил свой рейс.

«Сегодня в дежурную часть был доставлен гражданин РФ 1960 года рождения, который при прохождении досмотра заявил сотруднику аэропорта, что у него в сумке запрещенный предмет», — сказал представитель МВД в интервью РИА Новости.

Возможно, ситуация могла бы повернутся по-другому, однако едва ли у сотрудников аэропорта есть время на подобные шутки. За прошлые сутки из Шереметьево не смогли вылететь сразу 27 рейсов по причине неблагоприятных погодных условий.