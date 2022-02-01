Подозреваемый в расчленении модели Ксении Сапожковой поделился деталями убийства

Москва, 1 февраля. Мужчина рассказал на допросе, что очередная ссора с супругой Ксенией Сапожниковой закончилась убийством. После расчленения трупа подозреваемый избавился от останков. А потом стал вести от ее имени страницы в соцсетях.

Правоохранители узнали о пропаже женщины от ее супруга, который обратился за помощью в полицию 11 января. С его слов, он не видел жену с 30 августа.

Также мужчина сообщил, что еще в конце лета его жена Ксения Сапожникова улетела на отдых в Дубай. Полицейские сразу же выяснили, что женщина из России не выезжала. После этого муж уже не мог дать внятные объяснения, спустя время его арестовали по подозрению в убийстве.

На одном из допросов москвич сообщил, что расправился с Сапожниковой после ссоры. После убийства фигурант привязал тело к камням и сбросил в реку. Останки погибшей сейчас ищут. Расследование уголовного дела продолжается.