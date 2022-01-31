Водный аэроэкспресс до Жуковского планируют запустить в Москве

Москва, 31 января. Возможность запуска водного аэроэкспресса до аэропорта Жуковский обсудили на круглом столе о перспективах развития речных перевозок в Москве.

Протяженность фарватера Москвы-реки с севера на юг составляет 80 километров, отметила депутат Мосгордумы Елена Николаева. Технически довести водный маршрут до Жуковского возможно, однако сначала необходимо запустить регулярные рейсы в черте города. Для этого необходимы не только сами суда, но и модернизация причалов.

«Суда, которые должны появиться в Москве в этом году, собираются с нуля», — отметил руководитель проекта компании «Пассажирский порт» Юрий Куликов в беседе с «Российской газетой».

В феврале стартуют испытания пяти первых электроходов. Каждый из них вмещает в себя до 50 пассажиров, а также имеет панорамные окна, мягкие кресла, столики с USB-портами и ряд других удобств. Запуск причалов запланирован на 2022–2024 годы.

До конца 2022 года в Москве полностью завершатся работы на Большой кольцевой линии. В настоящее время специалисты уже закончили проходку тоннелей.