Полиция задержала рецидивиста-поджигателя квартиры в Чертаново

Москва, 31 января. Задержан 43-летний ранее судимый Сергей Г., который подозревается в умышленном поджоге квартиры в Чертаново. Во время пожара из многоэтажки были эвакуированы более десятка жителей, а одну женщину спасли двое студентов через окно.

Столичным правоохранителям стало известно, что причиной пожара оказалось не замыкание проводки, а поджог. Так, подозреваемый устроил пожар в доме бывшей 33-летней сожительницы, которой угрожал сжечь квартиру, если та вовремя не придет домой.

Сейчас поджигатель проходит допрос в Следственном комитете. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и наркотики.

Горящая в Южном Чертаново квартира находилась на девятом этаже. В Сети ранее распространились ролики, как женщина пытается выбраться через окно из задымленной квартиры, а на помощь ей приходят двое молодых людей. Паре студентов удалось спустить девушку на восьмой этаж, благодаря чему та осталась жива.