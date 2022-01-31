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Полиция задержала рецидивиста-поджигателя квартиры в Чертаново

  /   Обновлено: 31 января 2022 23:33
Происшествия
Полиция задержала рецидивиста-поджигателя квартиры в Чертаново
 /  Пресс-служба управления на транспорте по Северо-Западному федеральному округу

Москва, 31 января. Задержан 43-летний ранее судимый Сергей Г., который подозревается в умышленном поджоге квартиры в Чертаново. Во время пожара из многоэтажки были эвакуированы более десятка жителей, а одну женщину спасли двое студентов через окно.

Столичным правоохранителям стало известно, что причиной пожара оказалось не замыкание проводки, а поджог. Так, подозреваемый устроил пожар в доме бывшей 33-летней сожительницы, которой угрожал сжечь квартиру, если та вовремя не придет домой.

Сейчас поджигатель проходит допрос в Следственном комитете. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и наркотики.

Горящая в Южном Чертаново квартира находилась на девятом этаже. В Сети ранее распространились ролики, как женщина пытается выбраться через окно из задымленной квартиры, а на помощь ей приходят двое молодых людей. Паре студентов удалось спустить девушку на восьмой этаж, благодаря чему та осталась жива.

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