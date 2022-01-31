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Происшествия
Двое мужчин пострадали после наезда такси во время ожидания эвакуатора на МКАД
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Двое мужчин пострадали после наезда такси во время ожидания эвакуатора на МКАД

  /   Обновлено: 31 января 2022 23:09
Происшествия
Двое мужчин пострадали после наезда такси во время ожидания эвакуатора на МКАД
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 31 января. Авария с участием двух пешеходов и водителя такси произошла на 102-м километре внешней стороны МКАД. В результате инцидента пострадавшие были доставлены в больницу, сообщили в столичном ГИБДД.

Известно, что водитель такси совершил наезд на двух пешеходов, когда те ожидали погрузку своего автомобиля на эвакуатор. В момент столкновения оба мужчины находились на проезжей части. Согласно предварительным данным, в результате ДТП они получили серьезные травмы. Оба пострадавших были оперативно доставлены в медицинское учреждение, водитель такси не пострадал.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Все подробности и причины произошедшего уточняются. Представители ГИБДД Москвы также порекомендовали водителям при поломке транспортного средства съезжать в более безопасное место и не выходить на проезжую часть скоростных магистралей.

Ранее похожее ДТП произошло на МКАД. Водитель такси сбил пятерых человек, в настоящий момент на месте аварии работают сотрудники экстренных служб, информации о пострадавших не поступало.

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