Пять человек угодили под колеса такси на МКАД

Москва, 31 января. Машина такси сбила пятерых человек на втором километре Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Об этом сообщают СМИ.

Информация о состоянии пострадавших на данный момент отсутствует. На месте происшествия работают сотрудники столичных экстренных служб, передает телеканал РЕН ТВ. Проводится проверка для выяснения всех причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Недавно в Петербурге таксист въехал в отъезжающий от остановки общественного транспорта троллейбус. Инцидент произошел на пересечении улицы Руднева и проспекта Луначарского. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.