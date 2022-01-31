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Пять человек угодили под колеса такси на МКАД

Происшествия
Пять человек угодили под колеса такси на МКАД
vk.com  /  Яндекс.Такси

Москва, 31 января. Машина такси сбила пятерых человек на втором километре Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Об этом сообщают СМИ.

Информация о состоянии пострадавших на данный момент отсутствует. На месте происшествия работают сотрудники столичных экстренных служб, передает телеканал РЕН ТВ. Проводится проверка для выяснения всех причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Недавно в Петербурге таксист въехал в отъезжающий от остановки общественного транспорта троллейбус. Инцидент произошел на пересечении улицы Руднева и проспекта Луначарского. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

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