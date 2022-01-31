Более 50 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада

Москва, 31 января. Несколько десятков рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные сервисом «Яндекс.Расписание».

По информации на 18:22 по Москве во Внуково задержано девять рейсов, а Домодедово — 11. В этом же аэропорту еще четыре рейса отменено. В Шереметьево 27 рейсов отменено. По данным синоптиков, в ближайшие двое суток циклон «Надя» принесет в Москву 25% месячной нормы осадков. Сугробы достигнут полуметра.

Циклон «Надя» также спровоцировал наводнение в Гамбурге. В результате скончался один человек. Еще один местный житель получил травмы. Из-за шторма в Гамбурге затопило рыбный базар в районе Альтона.