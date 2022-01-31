Росреестр сообщил о росте популярности долевого строительства с эскроу в Москве

Москва, 31 января. Рекордное число договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов с использованием счетов эскроу наблюдалось в столице в прошлом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление Росреестра по Москве.

В Москве в 2021 году было заключено 98,9 тыс. договоров долевого участия, в которых применялись эскроу-счета. Это в 2,2 раза больше, чем фиксировалось по итогам 2020 года.

«Если в 2020 году доля сделок со счетами эскроу составляла около 40% от общего числа зарегистрированных договоров долевого участия, то статистика 2021 года показывает почти двукратный рост – около 70% от всех ДДУ», — указывается в сообщении профильного ведомства.

Помимо этого, Москва завоевала абсолютное лидерство среди субъектов Центральной России по количеству оформленных ДДУ и эскроу. В российской столице заключили 58% от всех сделок, зарегистрированных в Центральном федеральном округе.

Отечественные застройщики, которые привлекают деньги дольщиков, начиная с июля 2019 года, обязаны работать в рамках эскроу-счетов. Данная система предполагает, что денежные средства клиентов идут на счет девелоперов только после фактической передачи недвижимости. Строительство же осуществляется на кредиты банков, которые идут как проектное финансирование.

ДОМ.РФ подсчитал, что порядка 58% жителей России хотели бы покупать квартиру в новом доме только через оформление сделки по механизму эскроу-счета.